News Serie A: il Coronavirus sta mettendo in ginocchio le imprese europee e non sta risparmiando il calcio, che nelle prossime settimane dovrà fare i conti con grossissime perdite. Giustamente le società di Serie A si stanno muovendo per tutelare i propri dipendenti e praticamente tutte hanno interrotto le usuali sedute di allenamento. Vediamo nel dettaglio le misure dei club per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e tutte le news sulla Serie A:

Atalanta



-Tutto fermo per la squadra di Bergamo che, oltre a doversi allenare nelle aree più colpite dal virus, dovrà necessariamente scontare una quarantena, poiché il Valencia (ultimo avversario dell’Atalanta) ha annunciato la positività al COVID-19 di ben quattro giocatori.

Bologna:



-Allenamenti sospesi a data da destinarsi, la ripresa era prevista per mercoledì 18 marzo.

Brescia:



-Allenamenti sospesi fino al 28 marzo.

-Convocati al lavoro Corini con tutto lo staff.

Cagliari:



-Il Cagliari, tramite una nota ufficiale, ha annunciato la ripresa degli allenamenti al 23 marzo. I giocatori saranno soli ed avranno degli allenamenti personalizzati. Allenamenti di squadra fissati per il 31 marzo. Sospensione delle attività, invece, per la Primavera.

Fiorentina:



-In casa viola gli allenamenti sono sospesi a data da destinarsi, mentre i calciatori ed alcuni membri dello staff stanno scontando un periodo di quarantena a seguito dei casi di contagio riscontrati nei giorni scorsi.

Genoa:

-Allenamenti sospesi a data da destinarsi.

Inter:



-Dopo la scoperta del contagio di Rugani, i nerazzurri hanno comunicato la sospensione degli allenamenti.

Juventus:

-Da quando Rugani è risultato positivo al test del COVID-19, lo staff e i calciatori della Juventus sono in quarantena e chiaramente è stata sospesa l’attività agonistica.

–Positivo al Coronavirus anche il centrocampista Blaise Matuidi

Lazio:



-Lazio: i biancocelesti rinviano gli allenamenti a data da destinarsi.

–Lo stop degli allenamenti era stato fissato fino a domenica 15, ma è stato, in linea con il comportamento degli altri club, confermato fino al 21 marzo. Dopo un incontro tenutosi tra Inzaghi, la dirigenza ed i membri dello staff si è deciso di posticipare ancora il rientro, stavolta al 23 marzo.

Lecce:



–“L’U.S. Lecce spa comunica che, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, la ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 23 marzo p.v, è stata posticipata a data da destinarsi”. Questo uno stralcio del comunicato con cui i giallorossi hanno reso noto che la ripresa delle attività sarà di fatto posticipata rispetto alla precedente deadline fissata per il 23 marzo.

Milan:



–Dopo un colloquio tra il direttore sportivo Massara e il tecnico Stefano Pioli, i rossoneri hanno optato per la sospensione assoluta delle attività fino almeno al 3 aprile. Fino a tale data è prevista anche la chiusura del centro sportivo di Milanello.

Napoli:



-Dopo l’ufficialità della sospensione delle coppe europee anche gli azzurri hanno interrotto le sedute di allenamento, la ripresa dell’attività era fissata per mercoledì 18 marzo. Ieri in serata è arrivato l’annuncio che il Napoli riprenderà ad allenarsi lunedì 23 marzo.

Parma:



-I ducali hanno svolto il loro ultimo allenamento il 10 marzo, poi la società ha deciso di sospendere le sedute; la ripresa è fissata al 25 marzo.

Roma:



-La squadra di Fonseca ha sospeso gli allenamenti a data da destinarsi, nel frattempo è stato affidato ad ogni calciatore un programma di allenamento ed un regime alimentare personalizzati.

Sampdoria:



-Dopo i casi di alcuni calciatori positivi al virus la società ha sospeso tutte le attività a data da destinarsi.

Sassuolo





-Con una nota sui propri canali ufficiali, il Sassuolo ha comunicato la sospensione delle attività fino a nuovo ordine. La ripresa degli allenamenti dei neroverdi era inizialmente fissata per il 23 marzo.

SPAL





-La società aveva inizialmente comunicato una sosta fino al 15 marzo, ma nella giornata di ieri è arrivato un secondo comunicato, nel quale si afferma che le sedute di allenamento riprenderanno a data da destinarsi.

Torino





-Anche la società di Urbano Cairo non ha fissato, per il momento, una data di ripresa per le attività della squadra

Udinese



-Dopo la conferma del contagio di alcuni giocatori della Fiorentina, ultimo avversario dei bianconeri, la società di Pozzo ha imposto l’autoisolamento presso il proprio domicilio a tutti i calciatori e a i membri dello staff ed ha sospeso le sedute di allenamento.

Verona





-Dopo la comunicazione della positività al test del COVID-19 di Manolo Gabbiadini, l’Hellas ha imposto l’autoisolamento ai calciatori, membri dello staff e dirigenti, presenti alla sfida con la Sampdoria, fino al 22 marzo; gli allenamenti sono stati sospesi a data da destinarsi.

–Positivo al Coronavirus il centrocampista Mattia Zaccagni

