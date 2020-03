Coronavirus, Juventus verso il taglio degli stipendi: guida Chiellini

La Juventus è senz’altro uno dei club maggiormente coinvolti nelle iniziative collegate all’emergenza coronavirus: in casa bianconera si sta studiando un piano per procedere al taglio degli stipendi. A essersi mossi in prima persona sono stati gli stessi calciatori, in particolare il capitano Giorgio Chiellini. Il difensore ha innanzitutto raccolto il consenso assoluto degli altri senatori dello spogliatoio, da Cristiano Ronaldo a Buffon e Bonucci, contemporaneamente alle consultazioni tra squadra e società attualmente in corso. Diverse le vie tramite le quali procedere per arrivare alla risoluzione della questione: pagamento degli stipendi fino a marzo e poi stop fino alla ripresa dell’attività; rinuncia di uno stipendio, da marzo a giugno, se l’attività riprende, due se lo stop sarà definitivo; rinuncia a un mese e mezzo di stipendio indipendentemente da come si volverà la situazione. Tutte ipotesi che verranno di volta in volta vagliate dalla società in base all’evolversi della situazione. E’ importante sottolineare come la volontà di dare un segnale a tutto il movimento calcistico sia arrivata dagli stessi membri della rosa della vecchia Signora, sperando che l’iniziativa accolga consensi anche da parte delle altre società di Serie A. Il taglio degli emolumenti dovrebbe consentire alla Juve di risparmiare una cifra compresa tra i 20 e i 40 milioni di euro, a seconda della soluzione che si sceglierà di adottare.

