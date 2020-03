El Shaarawy chiama Roma: il giocatore vuole tornare nella capitale

La Roma non può, al momento, terminare la stagione calcistica e allora sta cercando di programmare la stagione futura in attesa di capire quando potrà cominciare. Uno degli obiettivi della società giallorossa è un esterno offensivo visto i dubbi su Mkhitaryan (bisognerà discutere con l’Arsenal) e la cessione probabile di uno tra Perotti e Under. A Trigoria potrebbe tornare un giocatore amato dalla tifoseria, Stephan El Shaarawy; l’attaccante dello Shanghai Shenhua è disposto a ridursi drasticamente l’ingaggio, dai 14 milioni attuali ai 2.5 che la Roma potrebbe offrirgli, pur di tornare a giocare in Italia. Scelta da legare, probabilmente, alla voglia di non perdere l’Europeo che si giocherà la prossima estate. La Roma cerca un esterno e potrebbe riaccogliere il Faraone.

