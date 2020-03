Bergomi: “Inter, prendi Tonali e Locatelli”

Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del prossimo calciomercato che, secondo lui, dovrebbe fare l’Inter. Lo Zio ha consigliato alcuni nomi ai nerazzurri, continuando a sottolineare la sua fiducia nel calcio italiano e nei giovani che giocano nel nostro Paese, mentre esprime perplessità circa alcuni giocatori che arriverebbero già con lo status di “stelle”.

Andiamo e vedere cosa ha detto riguardo al curriculum di un calciatore: «Essere campioni del mondo è una garanzia di grande esperienza internazionale e di qualità, ma è anche una grossa responsabilità. E non è detto che l’arrivo di uno o due giocatori del genere si traduca immediatamente con “ora si può vincere”».

Sui nomi di Giroud e Tolisso che ruotano in orbita Inter: «Sicuramente renderebbero la rosa più competitiva nel suo insieme, ma non sarebbero pedine fondamentali. Giroud è un perfetto vice Lukaku, ma accanto a Romelu c’è bisogno di Lautaro. Stesso discorso per Tolisso: vale più di Barella o Brozovic? Per me no».

E ancora sui giovani calciatori che l’Inter non dovrebbe farsi scappare: «Tonali e Locatelli sono profili su cui investirei senza pensarci troppo: giovani, di grandissima prospettiva ed entusiasmo. Sono i due che mi hanno impressionato più di tutti quest’anno. Poi a me piace tantissimo Boga: salta l’uomo come pochi».

Beppe Bergomi ha militato vent’anni nell’Inter e sedici nella nostra Nazionale, affermandosi come uno dei difensori più forti della storia del nostro movimento calcistico, pertanto è uno che di Serie A e come vincere trofei se ne intende…