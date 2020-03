Lotito, trenta milioni di motivi per riprendere a giocare

Sono giorni infuocati per il calcio italiano; la sensazione è che siamo di fronte ad un bivio per capire il futuro del campionato. Alcuni club ritengono complicato riprendere considerando sia i casi verificatisi in Serie A sia la necessità per i giocatori di almeno tre settimane di allenamento per riacquistare la forma migliore mentre altre società sono decise nel terminare la stagione. All’interno della seconda categoria troviamo, come ben noto, la Lazio; la società capitolina ha motivi piuttosto validi per voler tornare in campo. In primis uno stop definitivo del campionato costerebbe ben trenta milioni di euro al club biancoceleste: venti dai diritti TV e dieci dal botteghino. Il secondo motivo riguarda il futuro dei top player; una perdita così elevata a livello economico potrebbe portare al sacrificio dei vari Milinkovic-Savic, Correa, Acerbi, Luis Alberto e Immobile. Al momento Lotito nega qualsiasi cessione eccellente ma è abbastanza chiaro come la Lazio, forse più di altre società. abbia bisogno di tornare a giocare per non avere gravi conseguenze sull’aspetto finanziario e, di conseguenza, calcistico.

