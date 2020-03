Luis Alberto: pronto il rinnovo per blindarlo

Come riportato da Il Messaggero, l’ottima stagione della Lazio di Simone Inzaghi dovrà essere un punto di partenza per costruire una squadra che possa rimanere abitualmente nelle posizioni d’alta classifica. Claudio Lotito ha dato mandato al suo DS Igli Tare di blindare i campioni in rosa con rinnovi pesanti ma necessari, respingendo al mittente le offerte dei top club (a meno che non si facciano follie) per trattenere tutti i big ed implementare la rosa con nuovi calciatori che la rendano ancora più forte.

Negli ultimi giorni Tare si è concentrato sui rinnovi di Acerbi, Luis Alberto e Immobile ed al momento i dialoghi stanno procedendo bene. Le trattative tra Tare e i procuratori di Acerbi e Immobile, rispettivamente Federico Pastorello per il difensore e Alessandro Moggi per l’attaccante, vanno avanti spedite ma ancora vanno limati dettagli importanti. A breve invece il club biancoceleste di Claudio Lotito potrà ufficializzare il rinnovo di Luis Alberto: il DS Tare, il fantasista rinato grazie ad Inzaghi ed il suo agente Alvaro Torres ha raggiunto finalmente l’accordo che prevede il prolungamento del rapporto fino al 2025, un ingaggio ritoccato che salirà fino a 2,8 milioni all’anno, un buonissimo bonus da poco meno di 100.000 euro per ogni gol ed un succosissimo bonus da 130.000 euro per ogni assist messo a segno.

La firma di Luis Alberto sul rinnovo di contratto con la Lazio è solo una formalità, si attende solamente che le frontiere riaprano per far arrivare a Roma il procuratore Alvaro Torres che al momento è bloccato in Spagna, poi tutto verrà reso ufficiale.

