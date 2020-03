Musacchio, il Milan riflette sul rinnovo del contratto del difensore

Il Milan, in un periodo in cui non può giocare a calcio, riflette sul futuro. Tanti i nodi da scogliere a partire dal discorso societario fino ad una possibile, ennesima, rivoluzione di squadra per provare a tornare competitivi. Uno dei giocatori in dubbio è Musacchio; il difensore, in questa stagione, non ha trovato grande spazio specie dopo l’acquisto di Kjær. Il contratto dell’argentino scade nel 2021 e per questo, nei prossimi giorni, le parti si sentiranno per permettere al classe 1990 di continuare la sua avventura in rossonero. Il Milan prende tempo ma sembra intenzionato a rinnovare la fiducia a Musacchio.

