Mercato Torino: Belotti tra rinnovo e pretendenti

Andrea Belotti vedrà il suo contratto col Torino scadere il 30 giugno 2020. In teoria c’è ancora tempo per pensare ad un adeguamento dell’ingaggio o ad un rinnovo contrattuale, ma il DS Bava sa bene che su Il Gallo in estate si fionderanno numerose pretendenti e quindi vorrebbe anticipare tutti andando a rivedere il contratto di Belotti per tempo. Come riportato da Tuttomercatoweb, il club granata vorrebbe blindare il proprio bomber e capitano facendogli firmare un lungo contratto per farlo rimanere a vita al Torino.

Nei giorni scorsi su Andrea Belotti si sono registrati gli interessi di Everton, Roma, Milan ed Inter, coi club milanesi in forte pressione sul ragazzo. Dati Transfermarkt alla mano, Il Gallo Belotti al momento viene valutato circa 40 milioni ma ha un ingaggio da 1,7 milioni netti a stagione, stipendio più che alla portata per tanti club.

