Gattuso-Napoli: matrimonio fino al 2023

Come riportato da Tuttosport, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha finalmente scelto l’allenatore per la stagione 2020/2021: verrà riconfermato Gennaro Gattuso! Ringhio si è guadagnato la riconferma sulla panchina dei partenopei, quando lo scorso 6 marzo il patron De Laurentiis, il tecnico Gattuso e l’uomo dei conti Chiavelli si sono incontrati a Castelvolturno gettando le basi per un principio di accordo fino al 2023.

Raffaele Auriemma ha ricostruito così la vicenda: “Il tecnico calabrese si è guadagnato la riconferma sul campo per aver recuperato una squadra in piena bagarre ed anche in virtù delle 7 vittorie nelle ultime 9 partite. Nell’incontro avuto a Castelvolturno lo scorso 6 marzo con De Laurentiis e Chiavelli sono state gettate le basi per un accordo fino al 2023, però serviranno altri appuntamenti in futuro per sistemare l’aspetto economico”.

Il Napoli ha iniziato un processo di rinnovamento già da gennaio, quando nel mercato di riparazione è intervenuto pesantemente andando ad acquistare Demme, Lobotka e Politano per raddrizzare la stagione in corso, oltre ad aver messo le mani su Petagna e Rrahmani per l’estate.

