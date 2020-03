Perisic, il Bayern Monaco è pronto a riscattare l’esterno offensivo

Nella scorsa sessione di mercato il Bayern Monaco, per rinforzare il reparto offensivo, ha acquistato Ivan Perisic; l’esterno croato, mai stato preso in considerazione da Conte per il suo progetto tattico, è andato in Germania per dimostrare il suo valore. La stagione in Bundesliga ha avuto alti e bassi ma il club bavarese sembra essere intenzionato ad operare il riscatto chiedendo, però, uno sconto rispetto ai venti milioni decisi la scorsa estate. Una variante importante nella decisione del Bayern Monaco riguarda l’evoluzione del coronavirus; le conseguenze di questa pandemia potrebbe portare cambiamenti nelle strategia del club pluricampione di Germania. Il futuro di Perisic sembra poter essere, ancora, con i bavaresi e l’Inter spera di poter concludere l’operazione per mettere a bilancio una plusvalenza.

