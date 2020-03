Icardi, il Paris Saint-Germain vuole Pjanic come contropartita

Durante la sessione invernale di calciomercato, PSG e Juventus sembravano aver chiuso lo scambio di terzini tra Kurzawa e De Sciglio salvo poi non concludere l’operazione. L’asse di mercato Parigi-Torino, però, è più vivo che mai e in un momento in cui non si può giocare a calcio causa coronavirus i due club provano ad intavolare una trattativa per il futuro. Da una parte Mauro Icardi la cui avventura al Parco dei Principi non sembra destinata a proseguire, dall’altra il centrocampista Miralem Pjanić. L’attaccante argentino sarebbe la spalla perfetta perfetta per Cristiano Ronaldo mentre il bosniaco aggiungerebbe tanta qualità alla squadra francese. Trattativa in cui l’Inter è spettatrice interessata; il club nerazzurro, infatti, guadagnerebbe ben 85 milioni di euro (70 del riscatto più 15 per la cessione ad un club italiano) tramite l’operazione Icardi. Il calcio, a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo, è momentaneamente fermo mentre il calciomercato cerca delle vie alternative per iniziare a delineare un futuro calcistico che si spera possa tornare alla normalità.

