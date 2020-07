Comparazione quote, scommesse e pronostici Serie A: 37° giornata

Cerchi una comparazione delle quote per la Serie A dei principali bookmakers? Vuoi prepararti ad una scommessa seguendo i vari pronostici? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai settimanalmente tutte le informazioni riguardanti la settimana calcistica del campionato di Serie A al fine di creare la schedina perfetta. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva il 36° turno :

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 8.00 5.25 1.36 2.70 1.40 1.65 2.10 8.00 5.50 1.33 2.80 1.40 1.70 2.05 7.80 5.50 1.35 2.99 1.34 1.55 2.30

L’Atalanta è ancora imbattuta da quando si è ripreso a giocare a fine giugno, anche se nelle ultime uscite si è vista inevitabilmente un po di stanchezza, i ducali invece sono una delle squadre che più ha sofferto i ritmi frenetici di questo mese e mezzo. Giocata consigliata: X2, OVER 2,5.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.60 3.50 2.10 1.65 1.57 2.25 2.05 3.60 3.40 2.15 1.65 1.57 2.25 2.08 3.55 3.47 2.15 1.65 152 2.42

Il secondo anticipo della trentasettesima giornata è una grande classica. A San Siro arriva il Napoli di Gattuso. I ragazzi di Conte non possono sbagliare se vogliono mantenere la seconda posizione, considerando che la Lazio ha ricominciato a vincere e l’Atalanta non sembra accusare la stanchezza. Giocata consigliata: 1, GOAL

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.57 4.33 5.50 2.10 1.66 1.75 1.95 1.55 4.25 5.50 2.10 1.67 1.75 1.95 1.54 4.30 5.94 2.19 1.60 1.62 2.16

L’Hellas parte favorito nella sfida contro la SPAL, Borini e compagni devono riscattare la pesante sconfitta interna subita contro la Lazio nell’ultimo turno, mentre gli ospiti si preparano oramai da settimane a salutare la massima serie. Giocata consigliata: 1, UNDER 2,5

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.18 8.00 13.00 3.20 1.30 1.80 1.90 1.19 7.00 13.50 3.10 1.34 1.80 1.90 1.16 7.85 16.25 3.50 1.26 1.75 1.96

La Lazio parte favoritissima nel match casalingo contro il Brescia; le rondinelle sono oramai matematicamente retrocesse, mentre i ragazzi di Inzaghi cercano di sorpassare Inter ed Atalanta. Giocata consigliata: 1, OVER 2,5.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.37 3.60 2.87 2.10 1.65 1.55 2.30 2.30 3.60 2.85 2.10 1.67 1.57 2.25 2.40 3.70 2.75 2.16 1.62 1.47 2.50

Gara da tripla quella tra Udinese e Lecce. I bianconeri sono salvi da settimane, mentre per i salentini vincere significherebbe continuare a coltivare la speranza salvezza, con un occhio alla gara tra Genoa e Sassuolo. Se il grifone dovesse vincere a Reggio Emilia i ragazzi di Liverani sarebbero matematicamente retrocessi. Giocata consigliata: X2

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.75 4.20 1.65 2.10 1.65 1.66 2.10 4.80 3.90 1.67 2.15 1.65 1.65 2.10 5.35 4.20 1.60 2.19 1.60 1.55 2.30

Il Milan vuole continuare la sua strisce di risultati positivi che gli ha permesso di qualificarsi per la prossima Europa League, e punta al sorpasso sulla Roma, che dista 4 lunghezze. Giocata consigliata: X2.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.37 3.50 2.90 2.25 1.57 1.50 2.40 2.35 3.50 2.85 2.30 1.57 1.48 2.45 2.41 3.50 2.86 2.36 1.52 1.42 2.66

La sfida tra Sassuolo e Genoa è importantissima per gli ospiti, che in caso di vittoria sarebbero ufficialmente salvi. I neroverdi invece non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Giocata consigliata: X, GOAL

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.50 3.60 2.00 1.72 1.60 2.20 2.00 3.50 3.60 2.00 1.75 1.65 2.10 2.05 3.40 3.73 2.08 1.67 1.55 2.30

La viola parte leggermente favorita nella sfida contro il Bologna, le due formazioni non hanno più nulla da chiedere al campionato; ci si aspetta una bella partita con due squadre che se la giocheranno a viso aperto. Giocata consigliata: 1,GOAL

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.75 4.20 1.66 1.57 2.25 1.57 2.25 4.50 4.00 1.70 1.60 2.25 1.62 2.15 5.25 4.25 1.60 1.53 2.34 1.48 2.47

I giallorossi partono favoriti per i bookmakers. I ragazzi di Fonseca in caso di vittoria avrebbero la certezza della quinta posizione e quindi eviterebbero i preliminari di Europa League, i granata sono già ufficialmente salvi. Giocata consigliata: OVER 2,5.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 6.00 4.20 1.55 2.20 1.60 1.72 2.00 6.00 4.10 1.53 2.20 1.62 1.70 2.05 6.20 4.25 1.53 2.25 1.57 1.60 2.20

La Juventus va a Cagliari da fresca vincitrice dello Scudetto. I bianconeri partono favoritissimi per i bookmakers, ma la gara potrebbe essere più incerta di quanto si possa pensare, considerando che entrambe le formazioni non hanno più nulla da chiedere al campionato. Giocata consigliata: X2, GOAL

