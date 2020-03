Calciomercato, Pedro: “Lascerò il Chelsea a fine stagione”

Il calcio è fermo ma il mercato prova ad andare avanti nella speranza che nel giro di poco tempo si possa tornare alla normalità. Uno dei nomi che potrebbe infuocare la prossima sessione di calciomercato è quello di Pedro; l’attaccante del Chelsea, infatti, ha annunciato il suo addio dai Blues. Ecco le sue parole: “A fine stagione lascerò il Chelsea. Il mio contratto si concluderà a giugno ma adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo che non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”. Il futuro del giocatore potrebbe essere in Italia con Roma e Lazio interessate. Si preannuncia, dunque, un derby di mercato per aggiudicarsi un elemento in grado di cambiare le sorti dei due club della capitale.

