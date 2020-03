Napoli: la rivoluzione d’estate

Mentre il calcio giocato si ferma per l’emergenza Coronavirus, i club si siedono intorno ai tavoli coi propri dirigenti per varare le future mosse di mercato. È il caso del Napoli, che deve solamente ratificare ufficialmente il contratto che legherà il proprio tecnico Gattuso (come riportato ieri da Tuttosport) al club partenopeo fino al 2023, ma quello della firma di Ringhio non è il primo passo mosso dal club di De Laurentiis verso la rifondazione: a gennaio il mercato di riparazione ha visto il DS Giuntoli lavorare duramente per portare Politano, Demme e Lobotka sin da subito, mentre Petagna e Rrahmani sono stati bloccati ed arriveranno in estate.

Il presidente De Laurentiis non è stato a guardare passivamente il proprio club disputare una stagione molto al di sotto delle proprie possibilità e una volta capito che questo gruppo fosse arrivato a fine ciclo ha dapprima cambiato la guida tecnica (da Ancelotti a Gattuso), poi rinforzato la squadra a gennaio e successivamente messo le basi per la rivoluzione estiva. Rivoluzione, sì, perché molti lasceranno e tanti arriveranno. Intanto si ripartirà dal tecnico Gattuso, dal veterano Mertens e dal centrocampista Zielinski, tutti e tre pronti al rinnovo, si ripartirà anche dai cinque nuovi acquisti fatti a gennaio e con tutta probabilità faranno parte del nuovo corso anche il capitano Insigne, il giovanissimo Elmas, il centrale Manolas, i terzini Di Lorenzo e Rui. De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli stanno parlando anche con Callejon per gettare le basi di un rinnovo che al momento però appare complicato.

Chi invece rischia seriamente di non esserci l’anno prossimo sono Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly (come riportato da Sky Sport e Corriere dello Sport), accerchiati entrambi dagli interessi dei top club europei pronti a sborsare fior fior di soldi per accaparrarseli. Sul centrocampista spagnolo si registrano gli interessi forti di Bayern Monaco e Real Madrid, con i Blancos pronti a presentare un’offerta che raggiunge i 70-80 milioni, mentre per K2 Koulibaly si è fatto sotto il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer che è alla ricerca di un forte centrale da affiancare a Harry Maguire. Tutto da decifrare invece il futuro di Milik e Allan, col brasiliano sempre più ai ferri corti con De Laurentiis e sempre più sul piede di partenza.

Si fanno anche nuovi nomi in entrata: nelle ultime ore si registra un forte interesse del Napoli per l’attaccante Immobile (che nel frattempo tratta il rinnovo con la Lazio), per i giovanissimi difensori Badiashile e Sarr (valutati entrambi da Monaco e Nizza circa 20 milioni) da far crescere magari alle spalle di un forte difensore come Jan Vertonghen (in scadenza col Tottenham a giugno). Torna di moda anche il nome di Duje Caleta-Car, difensore centrale classe ‘96 del Marsiglia già accostato al Napoli tempo fa, che però ha una valutazione di oltre 25 milioni.

