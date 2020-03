Roma, Zappacosta verso la permanenza

Come riportato dal Corriere dell Sera, se si stesse giocando regolarmente, la Roma potrebbe contare su Zappacosta. L’esterno ex Chelsea ha vissuto una stagione sfortunatissima, condizionata da infortuni gravi, proprio nell’anno in cui si sarebbe dovuto giocare una convocazione ad Euro2020. Sappiamo tutti che l’emergenza Coronavirus ha causato lo slittamento degli europei al 2021, e sta creando numerose complicazioni a tutte le Federazioni. Tra le gatte da pelare c’è quella dei contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno, come nel caso di Zappacosta. E’ notizia delle ultime settimane che Chelsea e Roma si siano incontrate per prolungare il prestito dell’esterno di Sora per un’altra stagione, in modo tale da assicurare al ragazzo di giocare con continuità; i giallorossi, inoltre, ritroverebbero una pedina importante in una posizione che ha detestato preoccupazione per tutto l’arco dell’ultima stagione, a causa di prove non convincenti e di continui forfait.

