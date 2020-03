Roma: Francesco Totti torna a giocare?

Sogno o son desto? No, è tutto vero, l’ha detto: “tocca torna’ a giocare l’anno prossimo”.

Parole di Francesco Totti, dette in una diretta instagram in cui parla con l’amico ed ex compagno di squadra Alberto Aquilani, ma purtroppo la verità è che quelle parole sapevano di battuta. Ovviamente la frase non è sfuggita ai moltissimi fan giallorossi che stavano seguendo la diretta e allora sono partite le richieste allo storico Capitano giallorosso, come quel tifoso che ha scritto “Capitano saresti ancora utile alla Roma! Torna che con quei piedi puoi ancora fare la differenza!”.

Come si legge sul Corriere dello Sport, Francesco Totti non si è ritirato del tutto dal mondo del calcio: in autunno ha iscritto la sua squadra al campionato di Calcio a 8 dove in rosa figurano tanti ex campioni (tra i quali Aquilani) e pochi mesi fa ha invece lanciato le sue due nuove società di scouting e procura dei calciatori.

I tifosi della Roma sognano, anche solo grazie ad una battuta!

