Lazio, Inter e Chelsea piombano su Acerbi

L’incredibile stagione della squadra di Inzaghi ha attirato l’interesse di grandi club italiani ed europei sui calciatori biancocelesti. Accanto a Luiz Felipe, Milinkovic, Luis Alberto e Correa, tutti giovani talenti, si fa spazio un ragazzotto esperto, che da tanti anni calca i campi della nostra Serie A: Francesco Acerbi. Il difensore milanese è alla sua seconda stagione in biancoceleste ed all’età di 32 anni si sta rivelando uno dei migliori centrali del campionato, sta inoltre benissimo fisicamente ed Inzaghi raramente rinuncia a lui: la passata stagione Acerbi ha collezionato 50 presenze, ed in quella corrente è a quota 33. Tuttomercatoweb riporta che Inter e Chelsea si siano interessate al calciatore, che, però, pochi giorni fa ha dichiarato sul suo profilo Instagram, come riporta la Gazzetta dello Sport, di voler chiudere la carriera alla Lazio.

“Futuro? Voglio fare l’allenatore, ci penso già da qualche anno. Finirei la carriera alla Lazio, ma mi piace pensare sempre anno dopo anno”

