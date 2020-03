Dybala: “Sto meglio dopo i sintomi che ho avuto giorni fa”

Dybala è stato il terzo giocatore della Juventus, dopo il difensore Rugani e il centrocampista Matuidi, ad essere risultato positivo al coronavirus. L’attaccante argentino, dopo essere stato sottoposto alle cure del caso, ha parlato tramite i canali della società bianconera per rassicurare i suoi tifosi. Ecco le parole del numero dieci: “Sto bene, molto meglio dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa. Oggi già sto meglio, senza sintomi. Posso muovermi meglio, sto anche camminando e cercando di iniziare gli allenamenti. In questi giorni mi mancava l’aria e non riuscivo a fare niente, dopo 5 minuti ero morto, sentivo il corpo pesante e dovevo fermarmi. Ora sto meglio, così come Oriana”. Una notizia positiva per la Juventus e in generale per tutto il mondo dello sport in un momento dove risultato difficile essere ottimisti.

