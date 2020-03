Marchisio: “Torna a casa Pogba!”

Quando parla un principe, si sa, tutti ascoltano. È il caso di Claudio Marchisio, il principino di Torino, che nella Juventus ha disputato ben 11 stagioni diventando un idolo dei tifosi, una bandiera storica del club, con la quale ha vinto tantissimi trofei ed è riuscito perfino a vestirne la fascia di capitano. In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Claudio Marchisio ha toccato molti argomenti interessanti.

Alla domanda sul possibile ritorno di Pogba in bianconero ha risposto che: “Sarei contentissimo! Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Detto ciò, un suo ritorno sarebbe estremamente positivo, Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola.”

Gli è stata chiesta anche un’opinione riguardo l’attuale centrocampo della Juventus: “È stato un reparto sfortunato in questa stagione fra infortuni e defezioni. Pjanic si è portato sulle spalle tutto per mesi fino a gennaio ed è stato bravissimo. Bentancur mi piace molto e sta crescendo. Regista? Credo che sia più una mezzala, sarebbe un peccato non sfruttare il passo di cui è dotato.”

Infine, alla domanda sulla corsa scudetto ha risposto: “La Juventus per me godrà di un vantaggio rispetto alla Lazio o all’Inter per la rosa abbondante. La squadra di Inzaghi stava cavalcando un’onda positiva, anzi superpositiva, il che regala sempre energie supplementari da una partita all’altra, annullando la stanchezza e lo stress.”

Claudio Marchisio, ancora una volta, ha scaldato il cuore dei tifosi bianconeri e senza dover far gol questa volta.

