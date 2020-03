Coronavirus: positivi sei tesserati dell’Espanyol

Come riportato da Tuttosport, l’Espanyol ha diramato un comunicato importante: “Sei casi di COVID-19 all’RCD Espanyol di Barcellona. Il club conferma che sei membri dellla prima squadra e dello staff tecnico dell’RCD Espanyol de Barcelona sono risultati positivi al test del COVID-19 effettuato nelle ultime ore”.

Il club non ha reso noti i nomi dei sei contagiati, ma ha sottolineato come tutti quanti abbiano mostrato solo sintomi lievi e che seguiranno specifiche raccomandazioni mediche. Il comunicato dell’Espanyol si va ad aggiungere ai comunicati sui contagi dei propri tesserati già diramati da altre società calcistiche spagnole come l’Elche, il Valencia e l’Alavés.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo Daniele Rugani anche Blaise Matuidi della Juventus è risultato positivo al Covid-19, la società bianconera ha comunque sottolineato che il calciatore è asintomatico e sta bene. Anche Mattia Zaccagni, centrocampista dell’Hellas Verona, è risultato positivo al Covid-19 evidenziando però solo qualche linea di febbre.

Sarà doppio scontro Italia-Spagna, dunque, in Europa League: Inter-Getafe e Siviglia-Roma, andiamo a scoprire meglio le nostre avversarie nel podcast tematico riguardante l’universo Liga!

Siviglia e Getafe segnano poco e subiscono poco meno, pertanto non sembrano avversarie irresistibili numeri alla mano, ma la classifica dice ben altro: rispettivamente terza e quarta, le due compagini sono le vere sorprese di questa bella stagione di Liga. Tra vecchie conoscenze della Serie A, giovani interessanti ed esperti calciatori che da anni militano nel campionato spagnolo, queste due squadre allenate dai preparatissimi Lopetegui (Siviglia) e Bordalás (Getafe) risultano complicate da affrontare: reparti stretti, ripartenze fulminanti, palleggiatori di qualità ma anche attaccanti poco prolifici. Pregi e difetti, dunque, delle nostre prossime avversarie in Europa League, sognando notti magiche e sorteggi più morbidi.