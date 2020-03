Fiorentina ecco Spinazzola

Nuove indiscrezioni di mercato saltano fuori, nonstante il periodo particolare della Serie A, rendendo protagonisti la Fiorentina e Leonardo Spinazzola. La viola starebbe infatti pensando al duttile esterno della Roma, per affidargli la fascia sinistra nella prossima stagione. Incerta la permanenza di Dalbert, in prestito dall’Inter e autore di una fetta di campionato, mentre Biraghi dovrebbe far ritorno alla base, dato che gli stessi nerazzurri non sembrano convinti circa il suo riscatto. Spinazzola, che sa ricoprire il ruolo d’esterno sia offensivo che difensivo (nonché sia a destra che a sinistra, nonostante sia destro), potrebbe essere una soluzione affidabile per il 3-5-2 di Beppe Iachini.

