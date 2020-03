Juventus, ecco quali giocatori trascorrono la quarantena al J Hotel

Paulo Dybala è stato l’ultimo giocatore, in ordine di tempo, della Juventus ad essere risultato positivo al coronavirus; gli altri due casi, prima dell’attaccante argentino, sono stati il difensore Rugani e il centrocampista Matuidi. Il club bianconero ha subito preso le misure di sicurezza del caso avvisando anche le squadre che avevano giocato contro i campioni d’Italia (l’Inter è stata immediatamente messa in quarantena) prima che l’emergenza sanitaria portasse allo stop dei vari campionati e delle competizioni nazionali. Attualmente come stanno passando la quarantena i giocatori della Juventus? Daniele Rugani, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, insieme ad alcuni uomini dello staff, alloggiano al J Hotel (l’albergo che si trova vicino alla Continassa, il centro di allenamento della Juventus) mentre il tecnico Maurizio Sarri è nel suo appartamento. Diverso il discorso per Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain che hanno lasciato l’Italia per gravi motivi familiari. In attesa di tornare alla normalità, difficile sapere quando, ecco un breve punto sui giocatori della Juve e su come stanno passando un periodo difficile per tutto il mondo.

