Il River pesca in Italia

Secondo il portale argentino fichajes.net, i Millonarios avrebbero messo nel mirino due calciatori argentini di Serie A, il centrocampista del Milan Lucas Biglia e il fantasista della Roma Javier Pastore, entrambi poco protagonisti quest’anno con le rispettive squadre. La squadra di Marcelo Gallardo, che ha perso il campionato all’ultima giornata a favore degli storici rivali del Boca, ha bisogno di nuove pedine a centrocampo per far fronte ai problemi di gioco emersi nell’ultimo periodo, e vuole arrivare in fondo alla Copa Libertadores (persa anch’essa nella scorsa edizione in finale contro il Flamengo a novembre). Tra i nomi sul taccuino del dirigente uruguagio Enzo Francescoli, ex-giocatore del Cagliari e figura di culto del River, c’è anche un altro centrocampista, il cileno Charles Aranguiz del Bayer Leverkusen. Biglia, ormai ai margini del progetto tecnico tecnico rossonero e da tempo attanagliato dagli infortuni, in questa stagione ha collezionato 6 presenze (più una da subentrato) e 1 assist.Anche Pastore, da quando è arrivato nella Capitale quasi due anni fa, è costantemente ai box, un peccato se pensiamo alle prodezze mostrate nelle poche partite disputate in giallorosso, e quest’anno ha raccolto solo 13 apparizioni e 1 assist tra campionato ed Europa League. Due giocatori che hanno in comune le sfortune recenti, l’età ormai non proprio giovanissima e il fatto di essere approdati nelle rispettive piazze con molte aspettative, ma con caratteristiche diverse sul campo. Che il ritorno in patria possa essere occasione di rinascita?

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?