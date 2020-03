Pogba si allena con la maglia della Juventus

La Juventus riflette sul futuro; il club, in attesa di capire gli sviluppi per quanto riguarda il campo, prova ad anticipare la concorrenza per aumentare il livello di una rosa già abbastanza forte. L’obiettivo dei bianconeri è un centrocampista (reparto in cui serve l’investimento forte) e il sogno si chiama Paul Pogba. Il francese, attualmente al Manchester United, non sta vivendo la sua miglior stagione causa numerosi problemi fisici e non disdegnerebbe un ritorno a Torino. Un messaggio lo manda lo stesso giocatore che, in questo periodo di quarantena, ha deciso di allenarsi con la maglia della Juventus. Segnale di solidarietà con Matuidi, colpito dal coronavirus, o un messaggio per il futuro? La risposta potrà darla solo il tempo. Nel frattempo per rivedere Pogba giocare allo Stadium servono 250 milioni di euro; cifra importante ma i campioni d’Italia hanno bisogno di un forte investimento a centrocampo.

