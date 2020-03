Gravina: “Tutte le ipotesi per chiudere la stagione calcistica”

L’emergenza coronavirus sta paralizzando il mondo e, di conseguenza, anche lo sport. In questi giorni si sta cercando di capire come concludere la stagione calcistica e, per provare a fare ordine, è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gravina che a “Radio anch’io sport” ha esposto tutti i possibili scenari. Alle ipotesi già presenti ovvero l’annullamento del campionato, l’assegnazione dello scudetto in base alla classifica attuale e l’organizzazione playoff titolo e playout retrocessioni, ne è giunta un’altra. L’ultima idea è quella di far terminare la stagione attuale nel 2020-2021. Possibilità legate alla ripresa e, da questo punto di vista, Gravina ritiene come sia il 3 aprile sia i primi di maggio restino date molto teoriche. Non solo Serie A dal momento che si deve capire anche cosa fare per Champions, Europa League e Euro2020; temi che verranno affrontati nella videoconferenza di domani. Il calcio si sta muovendo per fronteggiare il coronavirus.

