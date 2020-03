Smalling e Mkhitaryan: il punto sui prestiti

È tempo di riflessioni in casa Roma: il DS Gianluca Petrachi sta valutando l’acquisto a titolo definitivo di due big come Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan. Approdati alla Roma in estate, entrambi in prestito negli ultimi giorni di mercato, hanno rapidamente scalato le gerarchie in rosa diventando fondamentali nello scacchiere tattico di Fonseca che ora li vorrebbe a titolo definitivo per averli a disposizione anche nella prossima stagione. Gianluca Petrachi sta cercando di acquistare Chris Smalling a titolo definitivo ormai da mesi: la trattativa con il Manchester United è sempre viva ed aperta, i due club parlano in continuazione ed hanno anche un buon rapporto anche se gli inglesi hanno respinto già diverse offerte da parte del DS dei capitolini per Smalling; il cartellino del difensore viene valutato dallo United circa 20 milioni e la Roma potrebbe anche avvicinarsi a quella cifra fino a pareggiarla, in fin dei conti Smalling è un calciatore forte, integro, esperto ma non vecchio e indispensabile per la difesa della Roma. Qualche dubbio in più invece Petrachi lo nutre su Henrikh Mkhitaryan: intendiamoci, il calciatore è forte e piace molto sia al DS che al tecnico Fonseca, ma la propensione agli infortuni che ha il ragazzo da sempre un po’ spaventa Petrachi che comunque dovrebbe sborsare una cifra importante (viene valutato circa 25 milioni) all’Arsenal per acquistarlo definitivamente; numeri alla mano Mkhitaryan sta giocando poco pur facendo molto bene: appena 13 partite in Serie A ma condite da ben 6 gol e 3 asssit. Considerato lo stop delle competizioni Petrachi ed il club capitolino dovranno valutare bene i danni economici e farsi due conti prima di procedere con rinnovi contrattuali ed eventuali riscatti, ma i dialoghi con i club ed i calciatori restano aperti.

