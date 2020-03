Premier League, la folle proposta di Steve Parish

Una battuta, o forse no; Steve Parish, il presidente del Crystal Palace, lancia una folle idea per stabilire come concludere la Premier League. In testa alla classifica troviamo il Liverpool con venticinque punti di vantaggio sul Manchester City; una forbice impossibile da colmare e che non dovrebbe causare nessun problema quando i vertici del calcio inglese si riuniranno per capire come far terminare la stagione. Titolo ai Reds dopo a trent’anni di distanza dall’ultima volta? Secondo il presidente delle Eagles la Premier si potrebbe assegnare in base alla classifica delle ultime tre partite. Negli ultimi 270 minuti, infatti, il Palace è la squadra che ha ottenuto più punti di tutti e quindi diventerebbe campione d’Inghilterra. In periodo veramente complicato, Steve Parish prova a strappare un sorriso con una proposta del tutto singolare; forse l’unica squadra a non ridere è il Liverpool a cui mancano sei punti per vincere il campionato.

