Comparazione quote, scommesse e pronostici Serie A: 25° giornata

Cerchi una comparazione delle quote per la Serie A dei principali bookmakers? Vuoi prepararti ad una scommessa seguendo i vari pronostici? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai settimanalmente tutte le informazioni riguardanti la settimana calcistica del campionato di Serie A al fine di creare la schedina perfetta. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva il 25° turno:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 5.75 4.33 1.55 2.25 1.57 1.66 2.10 5.50 4.25 1.53 2.25 1.60 1.70 2.05 6.00 4.20 1.55 2.25 1.60 1.63 2.19

Il Napoli, in netta ripresa, è favorito per questa partita con il segno 2 quotato intorno all’1.55. Il Brescia è tra le squadre indiziate per la retrocessione, ma proverà sicuramente a fare il risultato. Ecco perchè non è da sottovalutare il segno X, quotato intorno al 4.25. Entrambe le difese hanno dimostrato di non essere solidissime, consigliamo il segno GOAL quotato intorno all’1.65.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.90 3.50 4.00 1.85 1.85 1.72 2.00 1.90 3.50 3.90 1.90 1.83 1.72 2.00 1.98 3.40 3.99 1.89 1.85 1.65 2.15

Il Bologna di Mihajlovic è dato quindi favorito con il segno 1 quotato intorno all’1.90. Il sogno di piazzarsi in zona europea è sempre più concreto e, considerando le ottime prestazioni casalinghe che i rossoblu ci hanno abituato a vedere, l’Udinese di Gotti è certamente un avversario papabile per fare i tre punti. Per una giocata meno azzardata consigliamo il segno OVER2.5, grazie all’ottimo attacco degli emiliani e alla retroguardia rivedibile dell’Udinese.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 7.50 5.25 1.37 2.10 1.65 1.90 1.80 8.25 4.75 1.36 2.20 1.62 1.87 1.83 8.30 5.00 1.37 2.19 1.63 1.85 1.89

La Juventus ovviamente è favorita con il segno 2 quotato intorno al 2.15. Attenzione agli uomini di Di Biagio che cercano disperatamente dei punti per provare a lottare fino alla fine, sognando una salvezza che sembra molto lontana. Consigliamo il segno OVER 2.5 quotato intorno all’1.65, ma se siete amanti del rischio non è da sottovalutare la giocata NO GOAL, la cui quotazione si avvicina all’1.85.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.75 3.25 2.62 1.80 1.90 1.66 2.10 2.75 3.30 2.45 1.90 1.85 1.70 2.05 2.76 3.20 2.66 1.87 1.87 1.63 2.19

La partita più interessante della venticinquesima giornata è sicuramente questa. Quote equilibrate per la vittoria finale, anche se il Milan è leggermente favorito, con il segno 2 quotato intorno al 2.60. Il segno GOAL è una giocata plausibile, quotato intorno all’1.65, ma attenzione anche alla vittoria della Fiorentina che in casa avrà sicuramente una spinta in più. Un’altra giocata che consigliamo è il segno OVER 2.5.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 5.00 3.80 1.70 2.00 1.72 1.72 2.00 4.60 3.75 1.70 2.05 1.72 1.72 2.00 4.95 3.80 1.71 2.03 1.73 1.65 2.15

Le quote di questa partita sono figlie dei campionati diametralmente opposti che stanno facendo le due squadre. Il Genoa, in piena zona retrocessione, parte sfavorito contro una Lazio che si trova ad appena un punto dalla Juventus capolista. La vittoria degli ospiti è quotata intorno al 2.00, mentre una giocata plausibile considerato lo stato di forma dell’attacco biancoceleste è l’OVER 2.5.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.00 3.50 3.80 1.75 1.95 1.80 1.90 1.90 3.40 4.00 1.80 1.95 1.83 1.87 2.00 3.40 3.90 1.82 1.92 1.73 2.03

L’Hellas Verona, che insegue il sogno europeo, parte favorito con la quotazione del segno 1 che si aggira intorno al 2.00. Gli ospiti non riescono più a vincere in campionato dopo un avvio clamoroso, trovandosi quasi coinvolti nella lotta per non retrocedere. Considerando gli attacchi delle squadre ci sentiamo di consigliare come giocata il segno GOAL, anche se l’OVER 2.5 potrebbe essere la soluzione migliore, quota 1.95.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.33 5.75 8.00 3.00 1.33 1.57 2.25 1.33 5.25 7.75 3.10 1.34 1.55 2.30 1.35 5.35 8.15 3.14 1.33 1.53 2.40

Dopo la strepitosa vittoria europea, l’Atalanta si prepara ad affrontare in casa il Sassuolo. I bergamaschi partono con il favore del pronostico, con la quota del segno 1 che si aggira intorno all’ 1.35. Lo stato di forma degli uomini di Gasperini lascia pensare che assisteremo ad una gara con molti goal. Proprio per questo ci sentiamo di consigliare il segno OVER 2.5, quotato intorno all’1.33.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.30 3.30 1.85 1.85 1.72 2.00 2.05 3.40 3.50 1.87 1.87 1.72 2.00 2.20 3.35 3.37 1.87 1.87 1.67 2.12

Il Torino sta attraversando uno dei momenti più complicati nella sua storia recente. L’avvento di Longo sulla panchina granata, ai danni di Walter Mazzarri, non sembra aver dato nuova linfa sotto il punto di vista dei risultati. Fare punti con il Parma, in casa, diventa fondamentale. Dal canto loro i crociati lottano per un posto in Europa e partono con i favori del pronostico.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.33 5.75 8.00 2.90 1.36 1.57 2.25 1.30 5.50 8.25 3.10 1.34 1.57 2.25 1.33 5.50 8.55 3.08 1.34 1.55 2.35

Un inizio di 2020 da dimenticare per la squadra di Fonseca. La vittoria con il Gent in Europa League non sembra aver scacciato del tutto le incertezze che stanno caratterizzando le ultime settimane. Il Lecce arriva da 3 vittorie consecutive in Serie A, ma nonostante ciò la Roma sembra la favorita per la vittoria finale. Per una giocata alternativa consigliamo il segno GOAL.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.30 5.25 10.00 2.20 1.61 2.00 1.72 1.33 5.00 8.50 2.20 1.62 2.00 1.72 1.32 5.05 10.50 2.25 1.60 1.90 1.84

L’Inter di Antonio Conte prosegue la rincorsa allo scudetto e, in questa giornata, affronterà la Sampdoria di Ranieri che arriva dalla figuraccia fatta con la Fiorentina. I nerazzurri sono ovviamente favoriti con il segno 1 quotato intorno all’1.30. Il segno 2 ci sentiamo di escluderlo, ma giocate come il segno GOAL e quello OVER 2.5 sono plausibili. Occhio alla quota dell’UNDER 2.5 ottima per un raddoppio rischioso.

