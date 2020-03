La domanda più frequente che tifosi, addetti ai lavori e società si stanno ponendo in queste ore è la seguente: in caso di annullamento della Serie A, chi sarebbe il vincitore?

Come tutti sappiamo il campionato, ad oggi, si giocherà a porte chiuse, ma la riunione della FIGC prevista per martedì 10 marzo lascia pensare che tutto possa essere sospeso. Quantomeno fino al 3 aprile, in modo da poter contenere l’emergenza Coronavirus che incombe sul nostro paese e non solo.

Dopo le parole dure del Ministro Spadafora verso la Lega Calcio, tutto lascia pensare che addirittura il campionato potrebbe essere annullato definitivamente. La stessa Lega vorrebbe proseguire sino al termine della stagione a porte chiuse, ma l’eventualità di un contagio all’interno delle società calcistiche resta reale e preoccupante.

Ma torniamo al nostro quesito, chi vincerebbe la Serie A se le circostanze non dovessero permettere di terminare la stagione?

Da quando il massimo campionato italiano è a girone unico, mai si è arrivati alla sospensione prematura dello stesso, dunque non ci sono precedenti in merito a situazioni analoghe.

Quello che siamo in grado di fare è formulare ipotesi, una delle quali prevedrebbe la NON assegnazione dello Scudetto. In caso si decidesse comunque di incoronare campione una società si andrebbe a vedere, a parità di partite effettuate, la squadra con più punti. Ad oggi quindi, se la seconda ipotesi venisse applicata, la Juventus vincerebbe il suo Scudetto numero 36.

