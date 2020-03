Sassuolo-Brescia: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo di questo lunedì che vede contrapporsi Sassuolo e Brescia. Molto probabilmente sarà l’ultima gara di campionato che vedremo per almeno un pò di tempo, data la profonda emergenza che sta vivendo il nostro paese. I padroni di casa non scendono in campo dal 16 febbraio ed hanno due partite in meno rispetto al calendario programmato a settembre, mentre il Brescia è in ritardo di solo un match; i neroverdi sono a quota 29 punti e contano 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, le rondinelle occupano l’ultimo posto in classifica ed hanno nove punti da recuperare sulla quartultima posizione, che ad oggi appartiene al Genoa. De Zerbi ha due giocatori fermi ai box: Magnanelli e Traorè; nessuno squalificato, mentre sono diffidati Djuricic, Magnanelli, Obiang, Marlon e Berardi. Il Brescia di assenti ne ha tre: Mateju, per squalifica, Tonali e Cistana per infortunio; l’unico diffidato è Balotelli. La gara sarà arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sassuolo-Brescia:

Sassuolo-Brescia formazioni ufficiali:

Sassuolo-Brescia dove vederla in TV

La partita tra Sassuolo e Brescia sarà trasmessa su SkySport.

