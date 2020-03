Juventus-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 20:45 è fissato il calcio d’inizio del derby d’Italia che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino ed è il posticipo valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. In una delle giornate più frenetiche e confusionarie della storia recente del nostro calcio il derby d’Italia rimane comunque una sfida fondamentale per il destino dello scudetto; i bianconeri sono secondi in classifica con due punti di distanza dalla Lazio, che ha una partita in più, mentre l’Inter è terza in classifica a sei punti dalla Juventus, ma con una partita in meno dei bianconeri; inoltre i nerazzurri non scendono in campo oramai dal 16 febbraio in campionato, ma sono stati comunque impegnati nei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, battuto 0-2 all’andata e 2-1 al ritorno. Conte ritrova Handanovic, non ci saranno per infortunio Sensi e Moses; nessuno squalificato tra i nerazzurri, mentre D’Ambrosio è l’unico diffidato. Sarri ha praticamente tutta la rosa a disposizione ad eccezione del lungodegente Demiral, tra i bianconeri i diffidati sono tre: Dybala, De Ligt e Cuadrado. La partita sarà diretta dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Inter:

Juventus-Inter formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; D. Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Juventus-Inter dove vederla in TV

La partita tra Juventus ed Inter sarà trasmessa su SkySport.

