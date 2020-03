Coronavirus – Gli aggiornamenti sulla Serie A

La Serie A continua ad essere dilaniata dall’emergenza Coronavirus. In questo week end si giocheranno le partite del recupero per la ventiseiesima giornata, ma attenzione perchè la possibile sospensione del campionato sembra essere ancora dietro l’angolo.

Di seguito le ultime notizie e le dichiarazioni degli organi competenti, aggiornati in tempo reale:

18: 45 – Sempre a 90° minuto, parla il Ministro dello Sport Spadafor ribadendo il suo dissenso verso la LEGA CALCIO: ”Nessuno della Lega Calcio si assume la responsabilità perché ci sono interessi economici. Il mondo del calcio si sente immune dal virus, dalle regole e dai sacrifici che sta facendo tutta Italia”

18:30 – Interviene il presidente dell’AIC Damiano Tommasi, 90° minuto: “La situazione è grave, seria e non si può giocare a calcio. Bisogna cambiare modo di vivere. Bisogna avere attenzione della nostra salute e di chi frequentiamo”

17: 30 – L’Assocalciatori sottolinea la propria posizione, richiedendo nuovamente la sospensione della Serie A: “I campionati vanno fermati. Il segnale che le istituzioni sportive danno è pessimo. È pericoloso viaggiare da e per le zone rosse, è pericoloso giocare a calcio, è pericoloso salutarsi. Le squadre oggi stanno purtroppo scendendo in campo per dovere nei confronti di chi non ha il coraggio di decidere che il calcio non può avere deroghe contro il coronavirus”

17:15 – La Serie A emette un comunicato: La Lega fa sapere di essersi “attenuta a quanto determinato dal Dpcm emanato stamattina dal Premier Conte”. La Lega spiega, inoltre, che lo stop è Parma-SPAL è maturato dopo la richiesta di un confronto da parte della FIGC, arrivata dopo la richiesta della sospensione del campionato, pronunciata dall’Assocalciatori. Richiesta, si legge, “che ha messo a serio rischio la tenuta del sistema”.

16: 20 -Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini attacca il Ministro Spadafora attraverso un Tweet. Ecco il tweet:

Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti. — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) March 8, 2020

16:00 – Nuovo caso di Coronavirus nel calcio: positivo Alessandro Favilli, giocatore di Serie C della Reggiana.

15:55 – Post su Instagram di Andrea Petagna. L’attaccante della SPAL ha una richiesta “il calcio venga messo da parte”. Qui il link della foto.

15:30 – Il minstro Spadafora ribadisce nella trasmissione Quelli che il Calcio il suo pensiero contrario al prosieguo del campionato: “Non condivido la scelta della Lega Serie A di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno, ma solo con responsabilità di ciascuno. La sospensione è una possibilità anche se il decreto prevede che si possa giocare a porte chiuse: il mondo del calcio non può andare avanti rischiando il contagio. Ora attenderemo il consiglio di martedì.”

15: 15 – Secondo quanto riporta TMW, non ci sarà alcuno sciopero. Il comunicato ufficiale circolato era soltanto una bozza: data l’assenza di unanimità sulla decisione, l’AIC ha deciso di non procedere con lo sciopero ed attendere il Consiglio straordinario di martedì. Qui il link della news. 15:00 – Spunta un comunicato dell’assocalciatori riguardo un presunto sciopeto: “Nell’intento di tutelare il diritto fondamentale alla salute dei propri associati, anche al fine di garantire la loro incolumità potenzialmente lesa da un pericolo alla propria salute grave ed immediato proclama lo stato di agitazione e indice lo sciopero per le giornate del 08/03/2020 de del 09/03/2020, riservandosi la proclamazione di ogni ulteriore azione collettiva”. 14: 15 – L’ANSA rilascia la nota di Sky, che voluto smentire la versione dei fatti raccontata dal membro del Governo, in cui si attribuivano le colpe della mancata trasmissione di Juventus-Inter in chiaro proprio a causa dell’emittente televisiva. 14: 00 – La FIGC decide di convocare un Consiglio Federale straordinario in data martedì 10 marzo. 13:45 – Si gioca regolarmente Parma-SPAL. 13:20 – La Lega Serie A decide di far giocare regolarmente il recupero della giornata 26. Milan-Genoa in campo regolarmente alle 15:00 12:30 – A pochi istanti dal fischio d’inizio, Parma-SPAL viene sospesa e i giocatori tornano negli spogliatoi, in seguito alle dichiarazione del ministro Spadafora. Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni? Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?