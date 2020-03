Siviglia-Roma: ecco come l’Atletico aiuterà i giallorossi

Lo zampino dell’Atletico in Siviglia-Roma

Siamo ormai a pochi giorni dall’importante gara, valida per gli ottavi di finale di Europa League, tra Siviglia e Roma. Senza soffermarci troppo sulla questione “porte chiuse”, che sicuramente terrà banco nei prossimi giorni, concentriamoci un attimo sull’importanza che può avere l’Atletico Madrid sul risultato finale.

Nel week end si è giocata la partita proprio tra i colchoneros e la squadra diretta da Monchi (che a Roma non ha lasciato proprio un buon ricordo ndr) terminata 2-2.

L’amicizia che lega il club di Madrid e quello capitolino è ormai nota. Durante la realizzazione della coreografia dei padroni di casa, ed anche durante tutto l’arco della partita, al centro della curva campeggiava una bandiera. Non una qualsiasi, ma quello raffigurante lo stemma storico giallorosso, con la Lupa e la sigla “ASR”. Un messaggio, un segnale importante e sicuramente una sprone per la partita europea.

Ma come, in maniera pratica oltre che sentimentale, l’Atletico Madrid aiuterà indirettamente la squadra di Fonseca?

Torniamo al match di liga. Una partita scoppiettante terminata 2-2 che ha sicuramente tolto energie fisiche e mentali ad un Siviglia che non sta vivendo un grandissimo periodo di forma. Il vantaggio, la rimonta ed il pari agguantato. Tutto meraviglioso, ma che ripercussioni può avere su una squadra che ha vinto solo due partite nelle ultime cinque di campionato? Per non parlare del passaggio del turno con il Cluj che non ha lasciato un buon ricordo (accolto da sonori fischi al termine della gara) e la perdita di Fernando in mezzo al campo che può sicuramente influire nei 180 minuti.

La Roma, dal canto suo, non è impegnata in alcuna partita di Serie A in questi giorni e affronterà una squadra che ha dato tutto e che ha poco tempo per rimettersi in carreggiata e preparare la partita.

Giovedì l’appuntamento, pubblico presente o meno, che indirizzerà l’andamento della stagione giallorossa. L’Italia è con voi, la metà di Madrid biancorossa anche, fatevi valere.

Forza le italiane in Europa, forza Roma!

