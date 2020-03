Udinese-Fiorentina: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Dopo l’ennesima giornata di confusione totale che gli organi calcistici ci hanno offerto si è comunque tornato a giocare, con l’anticipo delle 12:30 ( anche se si è iniziato alle 13:45) tra Parma e SPAL e con le due partite delle 15:00, Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa. La gara delle 18:00 vedrà la Fiorentina ospite dell’Udinese, i padroni di casa non vincono dal 12 gennaio ed in questi due mesi hanno confezionato appena 3 punti, frutto di 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 6 uscite, mentre la Fiorentina nelle stesse partite ha collezionato 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi. Le due formazioni hanno lo stesso numero di partite giocate e sono appaiate in classifica, tredicesimi con 29 punti i viola, quattordicesimi a quota 27 i bianconeri. Gotti ha un solo assente che è Prodl, nessuno squalificato, mentre sono diffidati De Paul e Troost-Ekong; in casa viola non saranno del match i due lungodegenti Ribery e Kouamè e lo squalificato Dalbert, sono in diffida: Pezzella, Chiesa, Duncan, Vlahovic e Lirola. La gara sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina:

Udinese-Fiorentina formazioni ufficiali:

Udinese (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Jajalo, Sema; De Paul; Okaka, Nestorovski.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Duncan, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Udinese-Fiorentina dove vederla in TV

La partita tra Udinese e Fiorentina sarà trasmessa su SkySport.

