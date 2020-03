Florenzi ritorna da esterno alto: la Roma ha sbagliato?

Ieri sera il Valencia era ospite dell’Alavés, la gara si è conclusa con il risultato di 1-1. Ci sono stati segnali confortanti da Alessandro Florenzi, l’ex giocatore della Roma ha sfiorato il goal in un’occasione ed ha mostrato una buona forma fisica. Questa è stata probabilmente la prima gara ben giocata da Florenzi, che è stato impiegato esterno nel centrocampo a quattro dell’allenatore Albert Celades. L’ex giallorosso, in teoria, è arrivato in Spagna per sostituire il terzino destro Piccini, indisponibile per infortunio; complice qualche settimana di stop, Florenzi non ha ancora convinto a pieno e l’allenatore ha preferito abbassare Wass sulla linea di difesa piuttosto che schierarci l’esterno italiano. L’obiettivo del laterale romano è quello di conquistare un posto agli Europei cercando di farsi trovare pronto quando Celades avrà bisogno di lui. Un’altra domanda che sorge spontanea è perché Fonseca in questi mesi non abbia provato ad inserirlo sull’esterno dietro Dzeko, cercando di stimolare la vena offensiva del ragazzo, che tanto si era vista negli anni giallorossi con Spalletti e Garcia. Probabilmente tra Florenzi e l’allenatore portoghese non è mai scattata la scintilla aldilà dei valori in campo, al momento sembra aver avuto ragione Fonseca, che nelle ultime giornate ha visto rifiorire l’attacco grazie sopratutto alle buone prestazioni di Kluivert e Mkhitaryan, mentre il laterale italiano, nonostante questa prestazione, sta faticando ad esprimersi al meglio nella Liga. Vedremo quale sarà il destino di Fonseca per la prossima stagione, certo una sua permanenza potrebbe significare il definitivo addio dell’ormai ex capitano romanista.

