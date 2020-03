Parma-SPAL: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Dopo una settimana complicatissima per tutto il nostro paese ritorna la Serie A. La Lega, con l’assenso dei club, ha deciso di far ripartire il campionato con il recupero della ventiseiesima giornata. La domenica calcistica prevede cinque partite e si comincia con l’anticipo delle 12:30 tra Parma e SPAL al Tardini, rigorosamente a porte chiuse. D’Aversa deve rinunciare a ben sei calciatori indisponibili per infortunio, che sono: Sepe, Inglese, Hernani, Laurini, Barillà e Scozzarella; non ci sono squalificati tra le fila dei ducali, mentre sono in diffida Hernani, Grassi ed il rientrante Darmian. Di Biagio invece può contare sulla rosa quasi al completo, gli indisponibili sono solo due: Di Francesco per infortunio, Strefezza per squalifica. Mentre tra gli spallini sono in diffida Vicari, Cionek e Di Francesco. Il Parma ha 35 punti in classifica, a quattro lunghezze di distanza dal Napoli sesto, ma con due partite in meno dei partenopei, che non giocheranno in questo fine settimana. La SPAL invece è ultima in classifica, si presenta alla sfida dopo cinque sconfitte consecutive e deve necessariamente fare punti per accorciare sulla zona salvezza, oggi lontana otto punti. La gara sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Parma-SPAL:

Parma-SPAL formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti, Petagna, Fares.

Parma-SPAL dove vederla in TV

La partita tra Parma e SPAL sarà trasmessa su DAZN e DAZN1.

