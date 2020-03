Coronavirus, Gravina: “Possibile sospensione della Serie A”

Come già anticipato nei giorni scorsi, il rischio per la sospensione della Serie A sembra essere proporzionale a quello che un dirigente, membro dello staff o giocatore venga trovato positivo al Coronavirus.

Qualche minuto fa sono arrivate, in merito a questo argomento ai microfoni della RAI, le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “In caso di Coronavirus per un giocatore di Serie A, prenderemo tutti i provvedimenti necessari a preservare la salute degli atleti. Non possiamo escludere nulla. Nemmeno la sospensione del campionato”.

Resta dunque alta l’allerta, nei prossimi giorni avremo sicuramente riscontri più importanti, nella speranza di poter assistere fino all’ultima giornata del nostro massimo campionato.

