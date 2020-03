L’emergenza Coronavirus continua a gravare sul nostro paese, come in tutto il mondo del resto, ma le ripercussioni si abbattono sempre di più anche sul mondo del calcio e sulla nostra Serie A. Dopo tante sospensioni, rinvii e misure drastiche, si è arrivati (finalmente NdR) alla conclusione di giocare le partite a porte chiuse, senza interrompere la massima serie italiana.

Nonostante seguire partite senza cornice di pubblico sia al quanto triste, voci di corridoio prospettano però uno scenario assai più inquietante: la Serie A 2019/2020 potrebbe essere annullata definitivamente.

Infatti prende sempre più forma l’ipotesi di un controllo a tappeto, con tanto di tampone, su tutti i tesserati di Serie A, giocatori, staff, dirigenti, nessuno escluso.

Inutile sottolineare a cosa potrebbe portare tutto ciò; anche un solo contagiato all’interno di una società calcistica costringerebbe tutti gli effettivi di un team ad una immediata quarantena e a quel punto il campionato, per forza di cose, non potrebbe più essere disputato.

Scenario pessimista, triste e sicuramente ancora improbabile, ma possibile. Gli addetti ai lavori sono tanti e, purtroppo, l’infezione si sta propagando a macchia d’olio, mettendo a serio rischio il finale di questa stagione calcistica. Coronavirus e Serie A sono due parole che non vorremmo più vedere nella stessa frase, non ci resta che attendere.

