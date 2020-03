Infortunio Zaniolo: niente Europeo e rientro con la Roma

Nicolò Zaniolo prepara il ritorno sul campo dopo l’infortunio, ma non con la Nazionale di Roberto Mancini all’Europeo. La scelta sembrerebbe provenire proprio dal ragazzo che, dopo l’infortunio a legamento crociato dello scorso 12 gennaio, ha iniziato tempestivamente le terapie riabilitative, dopo aver subito l’intervento chirurgico. La prossima settimana sono previsti nuovi controlli, ma l’obiettivo prefissato a Trigoria e Villa Stuart è quello di veder correre il ragazzo con la 22 tra un mese circa, recuperando con calma e concentrando forze fisiche e mentali verso il rientro previsto ad inizio luglio, data in cui inizierà la preparazione della Roma.

Rinunciare ad una competizione importante come l’Europeo non è sicuramente facile per un ragazzo della sua età, ma considerando la maturità con cui Zaniolo sta affrontando questo infortunio i tifosi giallorossi possono ben sperare.

Una pedina importante che mancherà alla Nazionale azzurra, ma che sembra aver in testa solo il suo più grande amore: l’A.S. Roma.

