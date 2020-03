Il Coronavirus arriva in Eredivise: contagiato un tesserato dell’Ajax

L’emergenza Coronavirus continua a gravare sul nostro paese e sul resto del mondo occidentale, per far fronte a questa situazione complicata il calcio italiano ha imposto che per almeno un mese le partite del campionato si svolgeranno a porte chiuse. Intanto dall’Olanda il telegraaf.nl annuncia che tre membri dello staff dell’Ajax sconteranno un periodo di quarantena fino al 13 marzo, tra loro vi è anche Christian Poulsen, ex giocatore danese ed ex centrocampista della Juventus. L’ azione della squadra olandese resta una misura preventiva in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dato che i tre membri dello staff erano presenti ad una festa, nella quale un invitato è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Se questa situazione evolvesse nel peggiore dei modi porterebbe delle ripercussioni dirette anche sul calcio italiano, considerando che l’Ajax nei sedicesimi di finale di Europa League ha affrontato il Getafe, prossimo avversario dell’Inter.

