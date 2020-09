Il secondo turno di Premier League si chiuderà col posticipo delle 21:15 di lunedì 21 settembre quando al Molineaux si affronteranno Wolverhampton e Manchester City. I Citizens non li abbiamo ancora visti all’opera in questa stagione mentre gli Wolves li abbiamo ammirati dominare e sconfiggere per 2-0 lo Sheffield in trasferta al primo turno. Pep Guardiola sta lavorando all’acquisizione di un centrale di difesa ed il nome buono sembra sempre quello di Koulibaly, un altro sarebbe Gimenez che potrebbe arrivare in caso di cessione di Eric Garcia. Espírito Santo si è detto soddisfatto della rosa dopo gli acquisti di Marçal, Vitinha e Fabio Silva, ma cerca ancora un esterno destro (Semedo?) ed un centrale di difesa (Unai Nunez?). Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Wolverhampton-Manchester City:

Wolverhampton-Manchester City probabili formazioni:

Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Jimenez, Jota.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Mahrez, Jesus, Sterling.

Wolverhampton-Manchester City quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 6.50 4.75 1.45 2.20 1.65 1.83 1.95 6.50 4.40 1.45 2.15 1.65 1.80 1.90 6.85 4.55 1.46 2.20 1.60 1.70 2.03

Match che sarà sicuramente spettacolare: OVER 2,5 e GOAL sono le puntate consigliate, il segno X anche non ci sembra una cattiva puntata seppur rischiosa…

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Wolverhampton-Manchester City dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 21:15.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24