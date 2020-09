Aston Villa-Sheffield: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Lunedì 21 settembre, alle ore 19:00, la seconda giornata di Premier League ci offrirà un interessantissimo match tra Aston Villa e Sheffield. Le due compagini devono farci capire di che pasta sono fatte, perché dal mercato sono arrivati tanti bei nomi ed al momento la salvezza sembra d’obbligo: i Villans hanno messo sotto contratto in queste ore il portiere Emiliano Martinez che si aggiungerà ai nuovi acquisti Matty Cash e Ollie Watkins, mentre le Blades sono alla spasmodica ricerca di un attaccante prolifico dopo aver messo sotto contratto i portieri Ramsdale e Foderingham, il mediano Coulibaly ed i terzini Boogle e Lowe. Nel turno precedente la banda Wilder è caduta per 2-0 contro il Wolverhampton mentre gli uomini di Smith non sono scesi in campo dato il rinvio del match contro il City. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Aston Villa-Sheffield:

Aston Villa-Sheffield probabili formazioni:

Probabile formazione Aston Villa (4-3-3): Steer; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Hourihane; Trezéguet, Watkins, Grealish.

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Ramsdale; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, Sharp.

Aston Villa-Sheffield quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.62 3.25 2.75 1.66 2.20 1.85 1.90 2.65 3.20 2.65 1.65 2.15 1.87 1.83 2.62 3.25 2.77 1.65 2.11 1.80 1.90

Partita difficile da leggere… forse il segno 2 ed il NO GOAL ci sembrano le puntate migliori

Aston Villa-Sheffield dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 19:00.

