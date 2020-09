Apre le ostilità della seconda giornata di Liga la sfida tra Getafe ed Osasuna, in programma venerdì 18 settembre alle ore 21.00. Azulones che devono ancora fare il loro debutto nella nuova stagione 2020/21, per via del rinvio del derby madrileno con il Real alla luce dei recenti impegni europei dei Blancos; i Rojillos di Pamplona hanno invece ottenuto una vittoria a Cadice, grazie alle reti di Adrian e Ruben Garcia. Il Getafe dovrebbe esordire con il tipico 4-4-2 utilizzato da mister José Bordalas, che deve risolvere il ballottaggio tra el Cucho Hernandez ed Enes Ünal in attacco e quello tra Damiano e Moha Keita in difesa; in dubbio per la convocazione Damian Suarez, diversamente Manojlovic sarà assente in via definitiva. L’Osasuna d’altra parte dovrebbe approcciare la partita con un più offensivo 4-2-4, con il solo Moncayola incerto della titolarità, insidiata dall’altro mediano della compagine navarrina Lucas Torró; per il match di venerdì i Rojillos riabbracciano Gallego e Cordoba, ritornati a pieno regime dai rispettivi infortuni, ma non potranno fare affidamento su Unai Garcia, Thomas, Brasanac, Avila ed Herrando. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Getafe-Osasuna:

Getafe-Osasuna probabili formazioni:

Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Olivera; Etxeita; Djené; Damiano; Arambarri; Maksimovic; Nyom; Cucurella; Mata; Cucho.

Probabile formazione Osasuna (4-2-4): Herrera; Juan Cruz; Aridane; David Garcia; Nacho Vidal; Oier; Moncayola; Ruben Garcia; Roberto Torres; Adrian; Gallego.

Getafe-Osasuna quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.00 3.20 4.20 1.47 2.50 2.25 1.57 1.90 3.20 4.40 1.50 2.50 2.25 1.57 2.00 3.10 4.40 1.50 2.42 2.11 1.65

Getafe-Osasuna dove vederla in TV

La partita tra Getafe ed Osasuna sarà visibile in streaming su DAZN.

