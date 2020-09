Leicester-Burnley: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Un’altra interessante partita del secondo turno di Premier League sarà Leicester contro Burnley, in programma per domenica 20 settembre alle ore 20:00. Al King Power Stadium andrà in scena un match tra squadre che puntano a ripetersi dopo l’ottima stagione vissuta l’anno scorso: le Foxes, per larghi tratti del campionato in zona Champions e poi scese in zona Europa League, proveranno a centrare nuovamente la zona coppe mentre i Clarets, arrivati a ridosso della zona Europa League, proveranno nuovamente a salvarsi con largo anticipo per poi concentrarsi sulla rincorsa ad una miracolosa qualificazione alle coppe. Brendan Rodgers cerca ancora un paio di difensori dal mercato mentre Sean Dyche è alla continua ricerca di un esterno e di una punta. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leicester-Burnley:

Leicester-Burnley probabili formazioni:

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Ndidi, Soyuncu, Justin; Mendy; Albrighton, Tielemans, Praet, Barnes; Vardy.

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Long, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Rodriguez, Wood.

Leicester-Burnley quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.65 3.80 5.50 1.85 1.90 1.90 1.85 1.57 3.90 5.75 1.87 1.87 1.95 1.75 1.62 3.90 5.65 1.85 1.85 1.85 1.85

Per questa partita consigliamo il segno 1 e l’UNDER 2,5

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Leicester-Burnley dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 20:00.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24