Chelsea-Liverpool: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Luci a Stamford Bridge, domenica 20 settembre alle ore 17:30 la Premier League ci ricorderà immediatamente già alla seconda giornata perché la considerano tutti la miglior lega calcistica europea: Chelsea-Liverpool, è già tempo di prendersi la testa della classifica per provare sin da subito a mettere le cose in chiaro. Frankie Lampard cerca insistentemente un mediano sul mercato ed il nome buono sembra quello di Rice del West Ham, ma in caso d’acquisto si lavorerà anche alla cessione di uno tra Kanté e Jorginho, in più si sta lavorando alla cessione di uno tra Emerson e Alonso. Jurgen Klopp sta cercando un difensore giovane che sostituisca Lovren, mentre la promozione di Curtis Jones in prima squadra ha sbarrato le porte all’acquisto di un ulteriore centrocampista che arriverà solo ed esclusivamente in caso di cessione di Wijnaldum. Nella prima giornate entrambe le compagini sono uscite vittoriose dai relativi match: i Blues hanno vinto in trasferta col Brighton per 3-1 mentre i Reds hanno vinto tra le mura amiche di Anfield per 4-3 col neopromosso Leeds. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Chelsea-Liverpool:

Chelsea-Liverpool probabili formazioni:

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Zouma, Rudiger, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Werner.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea-Liverpool quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.25 3.75 2.10 2.30 1.60 1.55 2.40 3.10 3.60 2.15 2.20 1.62 1.55 2.30 3.17 3.65 2.17 2.30 1.55 1.47 2.50

Chelsea-Liverpool dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 17:30.

