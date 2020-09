Newcastle-Brighton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 20 settembre, alle ore 15:00, Newcastle e Brighton si affronteranno nel match valevole per la seconda giornata di Premier League. I Magpies allenati da Steve Bruce stanno facendo tutto bene: dal mercato sono arrivati il terzino Lewis, l’attaccante Wilson ed il centrocampista Hendrick, e non solo esclusi altri colpi in arrivo soprattutto in difesa, mentre all’esordio in questa Premier sono usciti vittoriosi per 2-0 dalla trasferta col West Ham. I Seagulls invece non ci restituiscono la stessa fiducia che abbiamo invece per il Newcastle: usciti sconfitti alla prima per 3-1 col Chelsea tra le mura amiche dell’AMEX, anche sul mercato stanno facendo poco avendo firmato solamente Lallana e Veltman oltre al giovanissimo van Hecke, ma Graham Potter avrà bisogno di ben altro per salvare i suoi ragazzi anche quest’anno oppure le cose si daranno complicate. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Newcastle-Brighton:

Newcastle-Brighton probabili formazioni:

Probabile formazione Newcastle (4-4-2): Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernandez, Lewis; Hendrick, Hayden, Shelvey, Saint-Maximin; Carroll, Wilson.

Probabile formazione Brighton (3-4-2-1): Ryan; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, Bissouma, Alzate, March; Lallana, Trossard; Maupay.

Newcastle-Brighton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.70 3.10 2.80 1.55 2.40 2.00 1.77 2.60 2.95 2.90 1.55 2.35 2.00 1.72 2.67 3.05 2.87 1.55 2.30 1.90 1.80

Il nuovo Newcastle ci piace, il nuovo Brighton meno… segno 1 e UNDER 2,5 consigliati!

Newcastle-Brighton dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 15:00.

