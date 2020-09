La seconda giornata di Premier League ci offrirà un interessantissimo match, sabato 19 settembre alle ore 18:30, tra Manchester United e Crystal Palace. I ragazzi di Solskjær sono all’esordio in questo campionato dopo aver saltato il primo match contro il Burnley che verrà recuperato tra un paio di settimane, mentre gli uomini di Hodgson cercheranno di dare continuità al bel risultato ottenuto al primo turno (1-0) contro il Southampton. I Red Devils, dopo aver messo sotto contratto Van de Beek, stanno cercando di chiudere per una doppietta dal Real Madrid: il terzino Reguilon e l’ala Bale; discorso diverso per le Eagles che stanno cercando una punta giovane per allungare il parco attaccanti e qui si parla di Brewster del Liverpool, un’ala titolare ed il nome più caldo è quello di Benrahma ed un centrocampista esterno che potrebbe essere Osasy-Samuel. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester United-Crystal Palace:

Manchester United-Crystal Palace probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester Utd (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Probabile formazione Crystal Palace (4-4-2): Guaita; Ward, Kouyaté, Dann, Mitchell; Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp; Ayew, Zaha.

Manchester United-Crystal Palace quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.30 5.50 10.00 1.30 5.25 9.00 2.30 1.57 1.91 1.80 1.29 5.50 10.70 2.30 1.55 1.87 1.83

Suggeriamo l’UNDER 2,5 ed il segno 1 per questo match

Manchester United-Crystal Palace dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 18:30.

