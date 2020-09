Leeds-Fulham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Nella seconda giornata di Premier League si affronteranno le due neopromosse Leeds e Fulham, sabato 19 settembre alle ore 16:00. C’è grande interesse intorno al match: Marcelo Bielsa ha già dato dimostrazione di quanto i suoi Peacocks in questa Premier non fungeranno da vittima sacrificale per le big, tanto che al primo turno sono caduti di misura per 4-3 contro i campioni in carica del Liverpool, discorso invece diverso per i Cottagers di Scott Parker che devono immediatamente riscattarsi contro una pari rivale dopo esser caduti all’esordio per 3-0 contro l’Arsenal. Bielsa sta nettamente rinforzando il suo Leeds e nelle ultime ore sta cercando di chiudere per De Paul dell’Udinese, mentre Parker sta cercando di mettere le mani su Torreira e su un paio di esterni che diano pericolosità al suo Fulham. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leeds-Fulham:

Leeds-Fulham probabili formazioni:

Probabile formazione Leeds (4-3-3): Meslier; Ayling, Koch, Struijk, Dallas; Phillips; Costa, Hernandez, Klich, Harrison; Bamford.

Probabile formazione Fulham (4-2-3-1): Rodak; Tete, Hector, Ream, Bryan; Reed, Cairney; Kebano, Onomah, Cavaleiro; Mitrovic.

Leeds-Fulham quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.61 4.00 5.50 1.87 1.90 1.90 1.85 1.60 3.90 5.25 1.83 1.91 1.95 1.75 1.60 4.05 5.60 1.85 1.85 1.82 1.88

La battaglia tra neopromosse per noi terminerà col segno 1, perciò suggeriamo l vittoria del Leeds e l’OVER 2,5.

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Leeds-Fulham dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 16:00.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24