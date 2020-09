Arsenal-West Ham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il secondo turno di Premier League ci presenterà subito un interessantissimo derby londinese tra Arsenal e West Ham, con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di sabato 19 settembre. Le due squadre hanno iniziato la stagione in maniera decisamente diversa: i Gunners hanno vinto all’esordio per 3-0 sul campo della neopromossa Fulham e sul mercato hanno messo a segno i colpi Pablo Marí, Cedric Soares, Gabriel Magalhães e Willian, mentre gli Hammers sono caduti tra le mura amiche all’esordio col Newcastle e fin qui il mercato ha regalato solo il riscatto del mediano Soucek. Mikel Arteta sta cercando di cedere Emiliano Martinez e Lucas Torreira per poi andare a puntare forte sul giovane portiere Runarsson ed i centrocampisti Aouar e Partey. Moyes non se la passa bene: Felipe Anderson e Declan Rice potrebbero presto salutare il West Ham e nomi importanti intorno al mercato degli Hammers al momento non girano, pertanto sembra che Moyes possa perfino rassegnare le dimissioni qualora il club non facesse sforzi per rinforzare la squadra. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Arsenal-West Ham:

Arsenal-West Ham probabili formazioni:

Probabile formazione Arsenal (4-4-2): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Willian, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles; Lacazette, Aubameyang.

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.

Arsenal-West Ham quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.53 4.33 6.00 2.20 1.65 1.77 2.00 1.53 4.20 5.75 2.20 1.62 1.75 1.95 1.53 4.40 5.90 2.30 1.55 1.65 2.11

Dal derby londinese ci aspettiamo un finale con OVER 2,5 e segno 1

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Arsenal-West Ham dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 21:00.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24