West Bromwich-Leicester: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La domenica della prima giornata di Premier League, quella del 13 settembre, si aprirà col match delle ore 13:00 tra West Bromwich e Leicester. Al The Hawthorns andrà in scena un match d’esordio tra due squadre che partiranno con aspirazioni diverse: i Throstles del ritrovato Bilić dovranno combattere duramente per ottenere una salvezza che appare complicata se il mercato non verrà incontro al tecnico croato, le Foxes invece dovranno provare a centrare nuovamente una qualificazione in zona coppe ma la concorrenza è tanta e spietata. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di West Bromwich-Leicester:

West Bromwich-Leicester probabili formazioni:

Probabile formazione West Bromwich (4-2-3-1): Johnstone; O’Shea, Ajay, Bartley, Gibbs; Sawyers, Livermore; Phillips, Pereira, Grosiki; Robson-Kanu.

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

West Bromwich-Leicester quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.60 3.50 2.05 1.90 1.85 1.75 2.05 3.60 3.60 1.95 1.95 1.80 1.70 2.05 3.77 3.60 1.97 1.94 1.80 1.65 2.15

Il Leicester fa un po’ meno paura dello scorso anno, mentre il WBA ha la grinta di chi torna in Premier League dopo una vita… perché no, consigliamo un bel segno X.

West Bromwich-Leicester dove vederla in TV

La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 15:00.

